«Мы с Монфисом мотивируем друг друга». Свитолина — после победы над Рыбакиной в Мадриде

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над 11-й ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде со счётом 6:3, 6:4.

«Где я нахожу мотивацию? Чувствую, что мы с Гаэлем [Монфисом] мотивируем друг друга. Он выиграл Окленд. Я выиграла на прошлой неделе в Руане. Мы пытаемся не отставать друг от друга», — сказала Свитолина в интервью на корте.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Свитолина сыграет против греческой теннисистки Марии Саккари, которая была сильнее итальянки Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.