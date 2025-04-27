«Мы с Монфисом мотивируем друг друга». Свитолина — после победы над Рыбакиной в Мадриде
Поделиться
Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над 11-й ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде со счётом 6:3, 6:4.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Где я нахожу мотивацию? Чувствую, что мы с Гаэлем [Монфисом] мотивируем друг друга. Он выиграл Окленд. Я выиграла на прошлой неделе в Руане. Мы пытаемся не отставать друг от друга», — сказала Свитолина в интервью на корте.
В четвёртом круге турнира в Мадриде Свитолина сыграет против греческой теннисистки Марии Саккари, которая была сильнее итальянки Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:43
-
23:34
-
23:06
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:39
-
22:13
-
21:54
-
21:44
-
21:24
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:49
-
20:49
-
20:28
-
19:58
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:17
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:41
-
18:39
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:01
-
18:00