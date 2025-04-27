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«Мы с Монфисом мотивируем друг друга». Свитолина — после победы над Рыбакиной в Мадриде

«Мы с Монфисом мотивируем друг друга». Свитолина — после победы над Рыбакиной в Мадриде
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над 11-й ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Где я нахожу мотивацию? Чувствую, что мы с Гаэлем [Монфисом] мотивируем друг друга. Он выиграл Окленд. Я выиграла на прошлой неделе в Руане. Мы пытаемся не отставать друг от друга», — сказала Свитолина в интервью на корте.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Свитолина сыграет против греческой теннисистки Марии Саккари, которая была сильнее итальянки Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.

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