Медведев отреагировал на предложение Джоковича стать его ментором

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он относится к словам 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича о его возможном участии в карьере россиянина в качестве ментора.
— Упомянули Новака Джоковича, он как раз говорил о том, что, учитывая ваши хорошие отношения, если или когда он закончит карьеру, то он готов стать вашим помощником, наставником, ментором. Как вы к этому относитесь? Как вы с ним поддерживаете дружеские отношения?
— Я думаю, что Новак всегда помогал молодым игрокам. Я не думаю, что я один, которому он готов помочь. Я слышал в Австралии, что Саша вроде сказал, что Новак ему пообещал год с ним работать после карьеры, быть его тренером (смеётся). Я думаю, что не факт, что он готов быть тренером, а скорее давать свои советы и делиться опытом со своими друзьями, кто ему ближе в туре. Поэтому если будет такая возможность, то я буду этому рад. Но, конечно, ни в коем случае это не будет во время его карьеры, потому что это может поставить нас в неправильное положение. Может, ему будет неудобно отказать, но он же не будет свои секреты раскрывать. Поэтому если закончит свою карьеру, посмотрим, о чём можно будет с ним поговорить, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Медведев вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в испанском Мадриде, обыграв аргентинского теннисиста Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:2, 6:2.
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За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с американцем Брэндоном Накашимой. Встреча запланирована на 29 апреля.
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