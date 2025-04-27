«Он стал крутым». Медведев оценил прогресс Жоао Фонсеки

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о прогрессе 65-й ракетки мира 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки.

— В прошлом мы много раз видели, что, например, Роджер Федерер приглашал молодого и перспективного игрока тренироваться с ним, и это выглядело, как более опытные игроки были своего рода скаутами. Вам было бы интересно, например, потренироваться с Фонсекой, раз вы ещё не играли друг против друга? Подобное ещё происходит в теннисе или уже нет? Потому что в эпоху Роджера и Рафы это происходило довольно часто.

— Сложно сказать. Я точно не делаю это специально. Я тренировался с Жоао, когда он был спаррингом на Итоговом в Турине, и у него уже тогда были сумасшедшие удары. Он очень сильно бил по мячу, и ребята из топ-8, которые были там, говорили: «Вау, он будет крутым», и он стал сейчас крутым. А вообще нет, я не тренируюсь с молодыми специально. Я стараюсь смотреть по ходу матча, потому что даже трёхсетовый матч длинный, так что у вас достаточно времени, чтобы понять, промахнётся он следующим ударом или нет. На тренировках, мне кажется, против Жоао играть невозможно, потому что он просто бьёт в полную силу. Иногда он попадает, иногда нет, но я уверен, что в матче он так делать не будет. Во время матчей все немного нервничают и бьют по мячу не так сильно. Так что я не делаю это специально, но иногда на тренировке или в Монте-Карло мы играем с подающими надежды игроками, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.