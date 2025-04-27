Даниил Медведев оценил своего соперника по 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём сопернике по 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде. В четвёртом круге турнира он сыграет с американцем Брэндоном Накашимой. Встреча запланирована на 29 апреля.
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— Ваш следующий соперник Накашима. Вы играли в Индиан-Уэллсе-2023. Что скажете о нём? Какие его сильные стороны?
— Да, это было давно на турнире в Индиан-Уэллсе, там покрытие, наверное, раза в два медленнее, чем здесь, так что это другая история. Но он улучшил свою игру, я бы сказал, что со второй половины прошлого года он играл очень хорошо. На мой взгляд, у него хорошая подача. Я с ним не тренировался и давно не играл против него, так что это будет интересно. Надеюсь, я смогу играть так же, как и сегодня, и тогда меня сложно будет одолеть, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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