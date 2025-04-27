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Тейлор Фриц стал первым американцем, рождённым в 90-х, с 300 победами в карьере

Тейлор Фриц стал первым американцем, рождённым в 90-х, с 300 победами в карьере
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде француза Бенжамена Бонзи (4:6, 7:5, отказ) и достиг отметки в 300 побед за карьеру.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		7
6 		5
         
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Фриц стал первым американцем, рождённым в 1990-х годах или позже, которому удалось добраться до отметки в 300 побед за карьеру. Также он стал лишь пятым американским игроком, который родился после 1980 года, кому покорилось это достижение. Ранее до отметки в 300 побед за карьеру добирались Энди Роддик (612 побед в карьере), Джон Иснер (489), Сэм Куэрри (385), Мэрди Фиш (302).

В четвёртом круге теннисного турнира категории «Мастерс» в Мадриде Фриц сыграет против победителя встречи между американцем Себастьяном Кордой и норвежцем Каспером Руудом.

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