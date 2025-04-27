Медведев: сойду с ума, если разрешу снимать себя для документалки

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к документальным фильмам.

— Каждый год по Формуле-1 и гольфу выходят документальные фильмы о событиях года. Карлоса Алькараса тоже будут снимать на этой неделе для документалки про теннисистов. Знаю, что вам не понравился «Брейк-пойнт», когда он вышел в первый раз. Но как бы вы отнеслись сейчас к тому, что за вами будут целую неделю ходить и снимать ваше теннисное закулисье?

— Ну, я видел, как снимают Карлоса, и, знаете, это не для меня. Камеры повсюду, за вами весь день ходят. Когда я на корте, я стараюсь подписывать много автографов, или даже в официальном отеле или на каникулах. Это нормально. Я подписываю, делаю фото. Но когда у меня ужин, или я с семьёй, то нет. Я могу, если, например, меня попросят фото во время ужина, сказать: «Нет, не сейчас, можно после ужина». Так что я могу быть довольно грубым из-за своего личного пространства. Если я разрешу снимать себя для документалки, я сойду с ума, потому что если ты разрешишь им, они захотят большего — снимать жену, дочерей, задавать им вопросы, задавать мне вопросы про мою личную жизнь. Я помню, что Джек Харлоу в интервью говорил, что люди вокруг тебя, которые не твои друзья, а фанаты и все остальные, хотят знать про тебя всё-всё. Хотят знать, с кем ты встречаешься, что любишь есть, даже сколько ты принимаешь душ — 5 или 15 минут. Вам нужно что-то сохранить для себя, иначе они заберут у тебя всю жизнь. Для меня это та причина, по которой я не хочу сниматься в документалке, но никогда не говори никогда, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.