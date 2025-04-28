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Роддик оценил перспективы игры Синнера на грунте после отстранения

Роддик оценил перспективы игры Синнера на грунте после отстранения
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился своим мнением о том, чего стоит ожидать от игры первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на грунтовых кортах после возвращения к соревнованиям.

«Не думаю, что грунт будет его лучшим покрытием. Когда он будет стоять двумя ногами на харде, вот где он будет доминировать, но вместе с тем он мог бы выиграть «Ролан Гаррос» в прошлом году. Он был удивительно близок к победе на том турнире. Думаю, он способен на это и многое будет зависеть от пары лишних выигранных мячей.

На грунте он не сможет так легко срывать людей с корта, как это происходило на других покрытиях, и ему не удастся получить столько хороших моментов на подаче. Он значительно улучшил подачу с правой стороны на харде, но на грунте ему придётся действовать иначе», – приводит слова Роддика Tennis Channel.

Напомним, Синнер был отстранён от официальных соревнований на период с 9 февраля по 4 мая. В марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на запрещённый стероид клостебол.

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