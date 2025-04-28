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Рууд обыграл Корду в матче за выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Рууд обыграл Корду в матче за выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл американца Себастьяна Корду. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 22:55 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч продлился 1 час 11 минут. Рууд за это время сделал три подачи навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Корда подал два эйса, допустил две двойные ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Рууд сыграет с Тейлором Фрицем из США. Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

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