Рууд обыграл Корду в матче за выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл американца Себастьяна Корду. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час 11 минут. Рууд за это время сделал три подачи навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Корда подал два эйса, допустил две двойные ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Рууд сыграет с Тейлором Фрицем из США. Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.