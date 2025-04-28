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Медведев — о Вембаньяме в футболе: как ему вообще можно было бы мешать на угловых?

Медведев — о Вембаньяме в футболе: как ему вообще можно было бы мешать на угловых?
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10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, как 21-летний звёздный французский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма, представляющий клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, сыграл в футбол в Коста-Рике.

— Вы видели видео того, как Виктор Вембаньяма играет в футбол?
— Да, я видел, и это довольно забавно. У меня были мысли типа: «Если бы он был профессионалом, как ему вообще можно было бы мешать на угловых?» Было бы забавно это увидеть, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В феврале у звёздного баскетболиста обнаружили тромбоз вен правого плеча. Он проходит курс реабилитационного лечения, полностью сосредоточившись на подготовке к новому сезону.

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