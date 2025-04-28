Александрова взяла верх над Касаткиной и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде

22-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова обыграла в матче третьего круга теннисного турнира WTA-1000 в Мадриде 14-ю ракетку мира ныне представляющую Австралию Дарью Касаткину со счётом 6:3, 7:6.

Матч продлился 1 час 37 минут. За это время Александрова смогла сделать две подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. Также она реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Касаткина допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

За право сыграть в четвертьфинале турнира в Мадриде Александрова поспорит с 56-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой, которая обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:2.