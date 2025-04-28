Медведев: на грунте я могу играть почти так же, как на хардовом корте

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём настрое на оставшуюся часть грунтового сезона.

— Каков ваш настрой на этот грунтовый сезон? Обычно вы приезжаете сюда и уже чувствуете, что у вас так много очков на хардовых кортах. Сейчас у вас уже был желаемый вами хардовый сезон. Какой у вас настрой на этот отрезок?

— Я чувствую себя всё лучше и лучше на грунте. Так что настрой — попытаться действительно сделать что-то большое. Может быть, вы знаете, я не ошибусь. Так что теперь я гораздо увереннее в себе. У меня было несколько топовых побед, даже если мы возьмём Монте-Карло. Я победил двух действительно хороших парней на грунте и был очень разочарован, проиграв очень легко Алексу [де Минору], но он сыграл отличный матч. Хорошо, когда можно сравнить. В следующий раз, если я буду играть с ним или с кем-то, кто играет на таком уровне на грунте, мне нужно действительно выступить намного лучше, и это то, что я пытаюсь сделать здесь, в Мадриде. Так что никаких реальных целей в плане очков или чего-то ещё. Но я хочу попытаться сыграть в свой лучший теннис. И хоть я сейчас на грунте, я могу играть почти так же, как на хардовом корте, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.