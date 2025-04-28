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Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 27 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 27 апреля
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В воскресенье, 27 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч третьего круга.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. 1/16 финала:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – 3:6, 6:2, 6:1
  • Вероника Кудерметова (Россия) – Марта Костюк (Украина, 24) – 0:6, 6:4, 4:6
  • Мария Саккари (Греция) – Жасмин Паолини (Италия, 6) – 6:2, 6:1
  • Софья Кенин (США, 32) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:3, 4:6, 6:7
  • Джессика Пегула (США, 3) – Моюка Учижима (Япония) – 3:6, 2:6
  • Ребека Масарова (Швейцария, Q) – Питон Стирнс (США) – 2:6, 0:6
  • Элина Свитолина (Украина, 17) – Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – 6:3, 6:4
  • Екатерина Александрова (Россия, 21) – Дарья Касаткина (Австралия, 14) – 6:3, 7:6.

Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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