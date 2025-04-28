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«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 27 апреля

«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 27 апреля
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В воскресенье, 27 апреля, в Мадриде прошёл очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 3-й круг (время московское). Результаты (частично):

Александр Бублик (Казахстан) — Андрей Рублёв (Россия) — 6:4, 0:6, 6:4;

Александр Зверев (Германия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 2:6, 7:6. 7:6;

Даниил Медведев (Россия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — 6:2, 6:2;

Тейлор Фриц (США) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 4:6, 7:5, Бонзи Rt;

Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия) — 1:6, 4:6;

Себастьян Корда (США) — Каспер Рууд (Норвегия) — 3:6, 3:6;

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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