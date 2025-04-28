«Вы видели Райлли Опелку?» Медведев рассказал, как изменился мужской теннис

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что изменилось в теннисе за последние годы.

— Мне кажется, за последние, скажем, 25 лет одно из главных развитий мужского тенниса — это то, что вы делаете, когда бежите за мячом, эти растяжки возле угла корта. Насколько важно сохранять качество, даже когда вы полностью растянулись? И не кажется ли вам, что сейчас грань между обороной и атакой размылась, потому что есть ощущение, что уже все могут атаковать с любой точки корта?

— Да, мне кажется, что сейчас много физической практики, теннис, ракетки, мячи, но почти все уже умеют обороняться. Вы видели Райлли Опелку? Он бегает, может, похуже, чем я или Карлос, но он всё равно очень хорошо обороняется. Он может бегать, играть долгие розыгрыши и всё такое. А лет 10 назад парни моего роста не умели играть долгие розыгрыши вообще. Они играли только на подачах и ударах слёта. Так что я думаю, что просто игра развивается. Такое и в футболе. Ты смотришь игру из 80-х, много красивых голов, но в защите ты замечаешь: «Вау, да они вообще не двигаются». А сейчас все бегают туда-сюда все 90 минут игры. Интенсивность очень возросла. И так в каждом виде спорта. Так что да, уже очень много игроков могут хорошо обороняться и атаковать с разных позиций, поэтому в игре теперь гораздо более важна физика, и, как мне кажется, поэтому сейчас силы более равны, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.