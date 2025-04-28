Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вы видели Райлли Опелку?» Медведев рассказал, как изменился мужской теннис

«Вы видели Райлли Опелку?» Медведев рассказал, как изменился мужской теннис
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что изменилось в теннисе за последние годы.

— Мне кажется, за последние, скажем, 25 лет одно из главных развитий мужского тенниса — это то, что вы делаете, когда бежите за мячом, эти растяжки возле угла корта. Насколько важно сохранять качество, даже когда вы полностью растянулись? И не кажется ли вам, что сейчас грань между обороной и атакой размылась, потому что есть ощущение, что уже все могут атаковать с любой точки корта?
— Да, мне кажется, что сейчас много физической практики, теннис, ракетки, мячи, но почти все уже умеют обороняться. Вы видели Райлли Опелку? Он бегает, может, похуже, чем я или Карлос, но он всё равно очень хорошо обороняется. Он может бегать, играть долгие розыгрыши и всё такое. А лет 10 назад парни моего роста не умели играть долгие розыгрыши вообще. Они играли только на подачах и ударах слёта. Так что я думаю, что просто игра развивается. Такое и в футболе. Ты смотришь игру из 80-х, много красивых голов, но в защите ты замечаешь: «Вау, да они вообще не двигаются». А сейчас все бегают туда-сюда все 90 минут игры. Интенсивность очень возросла. И так в каждом виде спорта. Так что да, уже очень много игроков могут хорошо обороняться и атаковать с разных позиций, поэтому в игре теперь гораздо более важна физика, и, как мне кажется, поэтому сейчас силы более равны, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
«Поговорим с Джоковичем о тренерской карьере лет через пять». Даниил Медведев — в Мадриде
Эксклюзив
«Поговорим с Джоковичем о тренерской карьере лет через пять». Даниил Медведев — в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android