Даниил Медведев высказался о победе в третьем круге турнира в Мадриде над Серундоло

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче третьего круга на турнире в Мадриде над 126-й ракеткой рейтинга аргентинским спортсменом Хуан-Мануэлем Серундоло (6:2, 6:2).

— Победа быстрая и в этом смысле лёгкая в плане нагрузки. Это не очень в вашем стиле. Обычно первый круг — это два часика минимум, а то и три. Как это повлияет дальше на развитие турнира? Может быть какие-то дополнительные тренировки, чтобы больше прибиться к кортам и так далее?

— Нет, я здесь заранее в этом году решил приехать, ещё получил пропуск первого круга, поэтому я уже много тут тренировался. Так что в этом плане ничего не поменяется. Я всегда говорю, что всё равно лучше побеждать легко. Это может спасти где-то в поздних раундах, даже от каких-то болей. С другой стороны, мы всё это видим: допустим, Саша [Зверев] играл три часа, но он выйдет на следующий матч и, скорее всего, всё будет нормально. Но в идеале, понятное дело, за час всегда приятнее выигрывать и легче для тела, поэтому в этом плане какой-то огромной разницы нет. Но, по крайней мере, ничего не болит, тьфу-тьфу-тьфу, завтра потренируюсь и буду готов к следующему матчу.

— Показалось, что просто всё у вас получалось, всё было кайфово. Насколько у вас было такое ощущение внутри?

— Если честно, во время матча тяжело сказать, потому что ты сконцентрирован. Да, я чувствовал, что действительно он круто играет. Был один момент во втором сете, у него был брейк-пойнт, чтобы вернуться и сделать счёт 3:3, но это нормально — на грунте так бывает. То есть была полная концентрация, и может быть в предпоследнем гейме, когда был двойной брейк-пойнт, я ещё там пару хороших розыгрышей провёл, там уже может вот немножко было это состояние, что действительно я провёл крутой матч. А так это больше после матча, уже когда зашёл в раздевалку, начинаешь вспоминать матч, и такой — Да, действительно был крутой матч. Поэтому ещё раз надеюсь, что буду также продолжать агрессивно хорошо играть, и тогда будет много кайфа, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде Медведев сыграет с Брэндоном Накашимой из США.