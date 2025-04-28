Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 28 апреля
Сегодня, 28 апреля, продолжатся матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч седьмого игрового дня.
Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 28 апреля (время московское):
- 12:00. Мирра Андреева (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина)
- 12:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США).
- 14:00. Диана Шнайдер (Россия) — Ига Швёнтек (Польша).
- 14:30. Мэдисон Киз (США) — Донна Векич (Хорватия).
- 16:00. Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).
- 17:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Питон Стирнс (США).
- 20:00. Моюка Учижима (Япония) — Екатерина Александрова (Россия).
- 22:00. Мария Саккари (Греция) — Элина Свитолина (Украина).
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