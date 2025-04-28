Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, продолжатся матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч седьмого игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 28 апреля (время московское):

12:00. Мирра Андреева (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина)

12:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США).

14:00. Диана Шнайдер (Россия) — Ига Швёнтек (Польша).

14:30. Мэдисон Киз (США) — Донна Векич (Хорватия).

16:00. Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).

17:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Питон Стирнс (США).

20:00. Моюка Учижима (Япония) — Екатерина Александрова (Россия).

22:00. Мария Саккари (Греция) — Элина Свитолина (Украина).