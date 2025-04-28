М. Андреева — Стародубцева: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга в Мадриде

Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч третьего круга, в котором встретятся российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева и представительница Украины Юлия Стародубцева, занимающая 99-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреевой и Стародубцевой, начало которого запланировано на 12:00 мск.

17-летняя Мирра Андреева и 25-летняя Юлия Стародубцева сыграют друг с другом впервые.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.