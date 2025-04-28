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М. Андреева — Стародубцева: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга в Мадриде

М. Андреева — Стародубцева: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга в Мадриде
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Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч третьего круга, в котором встретятся российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева и представительница Украины Юлия Стародубцева, занимающая 99-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреевой и Стародубцевой, начало которого запланировано на 12:00 мск.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

17-летняя Мирра Андреева и 25-летняя Юлия Стародубцева сыграют друг с другом впервые.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

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