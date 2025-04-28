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«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 28 апреля

«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 28 апреля
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Сегодня, 28 апреля, в Мадриде пройдёт очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 3-й круг (время московское). Расписание (частично):

  • 12:00 Григор Димитров (Болгария) – Джейкоб Фирнли (Великобритания)
  • 15:00 Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Мюллер (Франция)
  • 17:30 Карен Хачанов (Россия) – Томми Пол (США)
  • 19:00 Джек Дрейпер (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия)
  • 21:00 Стефанос Циципас (Греция) – Лоренцо Музетти (Италия)
  • 21:30 Денис Шаповалов (Канада) – Алекс де Минор (Австралия)

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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