«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 28 апреля
Сегодня, 28 апреля, в Мадриде пройдёт очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.
Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 3-й круг (время московское). Расписание (частично):
- 12:00 Григор Димитров (Болгария) – Джейкоб Фирнли (Великобритания)
- 15:00 Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Мюллер (Франция)
- 17:30 Карен Хачанов (Россия) – Томми Пол (США)
- 19:00 Джек Дрейпер (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия)
- 21:00 Стефанос Циципас (Греция) – Лоренцо Музетти (Италия)
- 21:30 Денис Шаповалов (Канада) – Алекс де Минор (Австралия)
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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