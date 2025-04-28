Соболенко: я кажусь очень агрессивной на корте, но на самом деле я очень тёплый человек

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей команде, которая помогает ей строить имидж в социальных сетях.

«У меня отличная команда. Думаю, что я кажусь очень агрессивной на корте, но на самом деле я очень тёплый человек. Социальные сети помогают мне показать, какая я на самом деле. Это важно для меня, и я оказываю большое давление на свою команду, чтобы она мне в этом помогла. Мы должны наслаждаться всем и находить баланс», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Мадриде.

На турнире в Мадриде Соболенко уже вышла в четвёртый круг. Она сыграет с американкой Питон Стирнс.