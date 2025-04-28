Карен Хачанов — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Мадриде
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Сегодня, 28 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где встретятся 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 12-й номер рейтинга американец Томми Пол. Матч начнётся не ранее 17:30 мск.
Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 20:30 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Томми Пол
Т. Пол
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена Хачанова и Томми Пола.
Эта игра станет второй очной встречей между теннисистами. Впервые они играли во втором круге хардового «Мастерса» в Майами в 2022 году. Победителем той встречи стал Пол — 6:4, 3:6, 7:6.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он был сильнее канадца Феликса Оже-Ильяссима — 4:6, 7:5, 7:5.
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