Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Мадриде

Карен Хачанов — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Мадриде
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где встретятся 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 12-й номер рейтинга американец Томми Пол. Матч начнётся не ранее 17:30 мск.

Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 20:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена Хачанова и Томми Пола.

Эта игра станет второй очной встречей между теннисистами. Впервые они играли во втором круге хардового «Мастерса» в Майами в 2022 году. Победителем той встречи стал Пол — 6:4, 3:6, 7:6.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он был сильнее канадца Феликса Оже-Ильяссима — 4:6, 7:5, 7:5.

Материалы по теме
«Поговорим с Джоковичем о тренерской карьере лет через пять». Даниил Медведев — в Мадриде
Эксклюзив
«Поговорим с Джоковичем о тренерской карьере лет через пять». Даниил Медведев — в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android