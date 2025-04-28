Маю высказался о перспективах Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025

Бывшая 40-я ракетка мира француз Николя Маю высказал своё мнение о готовности 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича к выступлению на «Ролан Гаррос» – 2025 и оставшейся части грунтового сезона.

«Я думаю, что как эмоционально, так и ментально Ноле пока не смог поднять свой уровень, но он, без сомнения, сделает это на «Ролан Гаррос». Уже в Риме через две недели он будет играть лучше.

Проблема в том, что если он не будет среди четырёх первых сеяных на «Ролан Гаррос», то рискует столкнуться с серьёзными соперниками уже начиная с четвертьфинала. И я не уверен, хватит ли ему тогда ресурсов, чтобы провести три последних матча на должном уровне»,– приводит слова Маю Eurosport Spain.

Напомним, что Джокович впервые с 2006-го начал грунтовый сезон с двух поражений, уступив на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде. «Ролан Гаррос» – 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня.