Зверев — об ошибке электронной системы: по правилам судья ничего не может сделать

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил электронную систему определения аутов после инцидента в матче против испанца Алехандро Давидович-Фокины (2:6, 7:6, 7:6) на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Это не вина судьи на вышке, потому что если по правилам он не может спуститься, то не может. Так что это не вина судьи, но я поговорю с супервайзерами, с ATP. Когда ошибаются на 1-2 миллиметра, я это понимаю, но 4-5 сантиметров — это ненормально.

Думаю, что произошел сбой в самой системе, и когда происходит что-то подобное, возможно, судья на вышке должен иметь возможность спуститься. По правилам судья ничего не может сделать», — приводит слова Зверева Punto de Break.