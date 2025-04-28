Зверев — об ошибке электронной системы: по правилам судья ничего не может сделать
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил электронную систему определения аутов после инцидента в матче против испанца Алехандро Давидович-Фокины (2:6, 7:6, 7:6) на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 3
|6 0
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Это не вина судьи на вышке, потому что если по правилам он не может спуститься, то не может. Так что это не вина судьи, но я поговорю с супервайзерами, с ATP. Когда ошибаются на 1-2 миллиметра, я это понимаю, но 4-5 сантиметров — это ненормально.
Думаю, что произошел сбой в самой системе, и когда происходит что-то подобное, возможно, судья на вышке должен иметь возможность спуститься. По правилам судья ничего не может сделать», — приводит слова Зверева Punto de Break.
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