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Бенчич раскритиковала применение электронного судейства на грунте

Бенчич раскритиковала применение электронного судейства на грунте
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42-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась по поводу применения электронного судейства на грунтовом турнире WTA-1000 в испанском Мадриде.

«Я не поклонница этого. На харде я ещё могу понять — это помогает избегать конфликтов. К тому же там можно запросить просмотр через «ястребиный глаз». Но на грунте? Мне кажется, это странно, потому что мы полагаемся на электронику, а не на человеческий мозг, инстинкты и зрение.

Ты видишь мяч — он в ауте, но электронная система показывает, что он в поле на миллиметр. Судья на вышке не имеет права проверить след от мяча, чтобы подтвердить, что он действительно был в ауте. Я не знаю, что об этом думать, но если такое случается с тобой, можно сойти с ума.

Мне кажется, люди отключают свои мозги и чувства, когда делают всё электронным. Искусственный интеллект, ChatGPT… И мы полностью перестаём думать», – приводит слова теннисистки Relevo.

Напомним, что на турнире в Мадриде работает автоматическая система определения аутов и судьи не могут менять решение о попадании мяча. Ранее о проблемах с электронным судейством высказывались немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Алехандро Давидович-Фокина.

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