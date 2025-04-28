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Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга в Мадриде

Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга в Мадриде
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Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Ига Швёнтек, который начнётся не ранее 14:00 мск.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Диана Шнайдер и Ига Швёнтек сыграют друг с другом впервые.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

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