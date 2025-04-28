Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга в Мадриде
Поделиться
Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Ига Швёнтек, который начнётся не ранее 14:00 мск.
Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Диана Шнайдер и Ига Швёнтек сыграют друг с другом впервые.
Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2025
-
12:26
-
12:09
-
11:53
-
11:35
-
11:11
-
11:00
-
10:46
-
10:24
-
10:05
-
09:44
-
09:33
-
09:32
-
09:20
-
08:39
-
08:30
-
00:53
-
00:45
-
00:38
-
00:33
-
00:28
-
00:28
-
00:21
-
00:18
- 27 апреля 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:43
-
23:34
-
23:06
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:39
-
22:13
-
21:54
-
21:44