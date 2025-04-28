Де Минор — о регламенте проведения «Мастерсов»: предпочёл бы формат Монте-Карло

Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор поделился мнением о форматах проведения турниров серии «Мастерс» и о том, как это влияет на теннисистов.

«Хотя мы и не играем каждый день, но формат турниров «Мастерс» заставляет нас оставаться в соревновательном режиме долгое время. Нужно следовать своей рутине, быть очень сосредоточенным на теннисе и постоянно думать о том, что нужно делать, чтобы показать лучший результат.

Два турнира «Мастерс» подряд держат тебя в этом режиме целый месяц, поэтому я бы предпочёл формат Монте-Карло, например. Здесь не нужно отдыхать между матчами, и ты знаешь, что турнир завершится за неделю», — сказал де Минор в микст-зоне турнира в Мадриде.

Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим победителем турнира является российский теннисист Андрей Рублёв.