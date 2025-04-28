«Нравится, что она одинакова для всех». Арнальди – о системе электронного судейства

44-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди рассказал о своём отношении к применению электронного судейства на грунтовых турнирах.

«Она мне нравится, мы понимаем, что она не идеальна, но в моих матчах я не заметил серьёзных ошибок. На крупных турнирах, на небольших кортах, мало места. На центральном корте всё в порядке — можно играть с линейными судьями или без них, это не имеет значения, но на маленьких кортах играть с судьями сложнее. В первом раунде мне было гораздо комфортнее без них — не нужно было переживать, что можешь в кого-то попасть. Мне нравится эта система, и нравится, что она одинакова для всех», – приводит слова Арнальди Relevo.

Напомним, что на турнире в Мадриде работает автоматическая система определения аутов и судьи не могут менять решение о попадании мяча. Ранее о проблемах с электронным судейством высказывались немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Алехандро Давидович-Фокина.