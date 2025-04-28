Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева вспомнила свой первый крупный турнир WTA в 2023 году

Мирра Андреева вспомнила свой первый крупный турнир WTA в 2023 году
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об эмоциях во время своего первого в карьере крупного турнира WTA — «тысячника» в Мадриде (Испания) в 2023 году.

«Узнала, что в первом круге буду играть против Лейлы Фернандес. Я только что видела, как она была в финале US Open, и подумала: «Не очень-то повезло. Что поделать?» И я решила: «Хорошо, раз получила уайлд-кард, просто попробую наслаждаться». И выиграла матч.

Потом встречалась с Беатрис Хаддад-Майей в следующем круге. Я подумала: «Ну всё, конец, хороший турнир, пора прощаться». И с каждым матчем думала: «А может, ещё дальше пройду? Может, выиграю ещё один матч?» — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.

Материалы по теме
М. Андреева — Стародубцева: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android