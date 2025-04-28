Мирра Андреева вспомнила свой первый крупный турнир WTA в 2023 году

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об эмоциях во время своего первого в карьере крупного турнира WTA — «тысячника» в Мадриде (Испания) в 2023 году.

«Узнала, что в первом круге буду играть против Лейлы Фернандес. Я только что видела, как она была в финале US Open, и подумала: «Не очень-то повезло. Что поделать?» И я решила: «Хорошо, раз получила уайлд-кард, просто попробую наслаждаться». И выиграла матч.

Потом встречалась с Беатрис Хаддад-Майей в следующем круге. Я подумала: «Ну всё, конец, хороший турнир, пора прощаться». И с каждым матчем думала: «А может, ещё дальше пройду? Может, выиграю ещё один матч?» — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.