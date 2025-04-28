Андреева — о соцсетях: как только проигрываешь матч, сразу становишься ужасной, плохой

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, на какие комментарии иногда натыкается на своей странице в социальных сетях.

«Я пытаюсь проводить как можно меньше времени в соцсетях. Иногда перед сном листаю видео и вижу уведомления о новых комментариях под моими постами, и, слава богу, они обычно хорошие. Однако как только проигрываешь матч, сразу становишься ужасной, плохой.

После поражения от Кори [Гауфф] на «Ролан Гаррос» (в 2023 году, это был первый «Шлем» Андреевой. — Прим. «Чемпионата») я не ожидала, что люди напишут что-то негативное. Турнир был отличный, я одержала много побед в матчах. Чего вы от меня хотите? Разве вы ожидали, что я выиграю турнир? Но люди начали писать ужасные комментарии», — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.