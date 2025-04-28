Глава Формулы-1 и бывший финансовый директор Apple стали членами правления фонда Синнера

Президент Формулы-1 Стефано Доменикали стал членом правления в благотворительном фонде трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Об этом следует из состава организации.

Ещё одним членом правления указывается Лука Маэстри, бывший главный финансовый директор Apple. Сейчас он возглавляет команду корпоративных услуг этой же компании. Президентом фонда стал Алекс Виттур, давний менеджер Синнера.

Jannik Sinner Foundation нацелен на помощь детям, занимающимся спортом. Миссия фонда — поддержка спортивных организаций, школьных проектов и общественных инициатив.