Жабер — про электронное судейство: не думаю, что система точнее человеческого глаза

28-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о своём отношении к применению электронного судейства на теннисных матчах.

«Это сложный вопрос. Мне это не нравится, поскольку это означает меньше рабочих мест для людей. Это человеческая сторона вопроса. С другой стороны, споров больше нет, и это помогает сохранять внутреннее спокойствие при принятии решений.

Я также не думаю, что система точнее человеческого глаза. Я видела несколько видео… Иногда она ошибается. Но, конечно, с ней ты тратишь меньше энергии на споры с судьёй на вышке, а это хорошо», — приводит слова Жабер Relevo.

Напомним, на грунтовом турнире в испанском Мадриде работает автоматическая система определения аутов, и судьи не могут менять решение о попадании мяча. Ранее о проблемах с электронным судейством высказывались немецкий теннисист Александр Зверев, испанец Алехандро Давидович-Фокина, а также швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.