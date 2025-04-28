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Каспер Рууд рассказал, по какому принципу ставит цели на турниры

Каспер Рууд рассказал, по какому принципу ставит цели на турниры
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, как он подходит к постановке и реализации своих целей на каждом турнире.

Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 12:00 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Если подходить к каждому турниру с целью его выиграть, это может быть очень разочаровывающим. Нужно ставить перед собой реалистичные цели. Если я скажу, что хочу выиграть все турниры на грунте, это будет ошибкой, ведь я знаю, что не смогу этого сделать. Единственный, кто добился этого, — Надаль, и даже он иногда проигрывал.

Я сказал, что попасть в четвертьфинал турнира в Мадриде было бы очень реалистичной целью, которую я мог бы достичь, и если я добьюсь этого, то, конечно, придётся забыть о цели и стремиться к чему-то большему. Но если я доберусь до четвертьфинала, то не буду оказывать на себя сильное давление», — приводит слова Рууда Tennis World Italia.

На проходящем с 23 апреля по 4 мая турнире серии «Мастерс» в Мадриде Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира, где сыграет против американца Тейлора Фрица. Встреча запланирована на 29 апреля.

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