Каспер Рууд рассказал, по какому принципу ставит цели на турниры

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, как он подходит к постановке и реализации своих целей на каждом турнире.

«Если подходить к каждому турниру с целью его выиграть, это может быть очень разочаровывающим. Нужно ставить перед собой реалистичные цели. Если я скажу, что хочу выиграть все турниры на грунте, это будет ошибкой, ведь я знаю, что не смогу этого сделать. Единственный, кто добился этого, — Надаль, и даже он иногда проигрывал.

Я сказал, что попасть в четвертьфинал турнира в Мадриде было бы очень реалистичной целью, которую я мог бы достичь, и если я добьюсь этого, то, конечно, придётся забыть о цели и стремиться к чему-то большему. Но если я доберусь до четвертьфинала, то не буду оказывать на себя сильное давление», — приводит слова Рууда Tennis World Italia.

На проходящем с 23 апреля по 4 мая турнире серии «Мастерс» в Мадриде Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира, где сыграет против американца Тейлора Фрица. Встреча запланирована на 29 апреля.