«Пожалуйста, Диана, сделай что-нибудь!» Мирра Андреева — о финале Олимпиады-2024 в паре

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об эмоциях, которые испытывала во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). В одиночке и в миксте она проиграла в первом круге, в парном разряде с Дианой Шнайдер Андреева завоевала серебро.

«В одиночном разряде было тяжело. Я приехала из Румынии без подготовки, шли дожди, мало тренировалась. В миксте мы с Даниилом [Медведевым] быстро вылетели, и я подумала: «Олимпиада — отстой». Хоть бы один сет выиграть.

Но потом в паре с Дианой всё пошло лучше. С каждым матчем играть было всё легче. В финале были безумные нервы. Я 10 раз подряд не могла попасть в корт. Сидела и думала: «Пожалуйста, Диана, сделай что-нибудь у сетки!» Думаю, что нервы тогда взяли верх», — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.