Кори Гауфф вышла в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде, где может встретиться с Андреевой
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Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
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Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бенчич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В четвертьфинале Кори Гауфф сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Юлией Стародубцевой.
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