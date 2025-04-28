Кори Гауфф вышла в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде, где может встретиться с Андреевой

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бенчич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Кори Гауфф сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Юлией Стародубцевой.