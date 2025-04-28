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Мирра Андреева обыграла украинку Стародубцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Мирра Андреева обыграла украинку Стародубцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она обыграла украинку Юлию Стародубцеву (99-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Андреева не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Стародубцевой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти заработанных.

В четвертьфинале Мирра Андреева сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.

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