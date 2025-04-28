На турнире в Мадриде остановили матчи из-за отключения электричества во всём городе

Два мужских матча и один в женском парном разряде на турнире в Мадриде (Испания) были прерваны из-за полного отключения электричества. В социальных сетях сообщается, что электроэнергии нет по всему городу.

В эти минуты проходят встречи итальянца Маттео Арнальди и боснийца Дамира Джумхура, болгарина Григора Димитрова и британца Джейкоба Фирнли. В парном разряде российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя играют против пары Улрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония).

Из-за отключения электричества не работает электронная система определения аутов, а также система ведения счёта.