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На турнире в Мадриде остановили матчи из-за отключения электричества во всём городе

На турнире в Мадриде остановили матчи из-за отключения электричества во всём городе
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Два мужских матча и один в женском парном разряде на турнире в Мадриде (Испания) были прерваны из-за полного отключения электричества. В социальных сетях сообщается, что электроэнергии нет по всему городу.

В эти минуты проходят встречи итальянца Маттео Арнальди и боснийца Дамира Джумхура, болгарина Григора Димитрова и британца Джейкоба Фирнли. В парном разряде российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя играют против пары Улрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония).

Из-за отключения электричества не работает электронная система определения аутов, а также система ведения счёта.

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