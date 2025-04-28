Калинская и Кырстя прошли в четвертьфинал парного разряда турнира в Мадриде
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Россиянка Анна Калинская в паре с румынской теннисисткой Сораной Кырстей вышли в четвертьфинал парного разряда грунтового турнира в Мадриде, обыграв норвежско-японский дуэт Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми со счётом 7:5, 7:5.
Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
|
|5
Улрикке Эйкери
Эри Ходзуми
У. Эйкери Э. Ходзуми
Девушки провели на корте 1 час 35 минут. За это время российско-румынская пара сделала три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 14. Эйкери/Ходзуми за время матча допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.
В 1/4 финала турнира в Мадриде Калинская и Кырстя сыграют против чешско-датской пары Линда Носкова/Клара Таусон, которые были сильнее российско-казахстанского дуэта Ирина Хромачёва/Анна Данилина — 3:6, 6:4, 10:7.
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