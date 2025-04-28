Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская и Кырстя прошли в четвертьфинал парного разряда турнира в Мадриде

Калинская и Кырстя прошли в четвертьфинал парного разряда турнира в Мадриде
Комментарии

Россиянка Анна Калинская в паре с румынской теннисисткой Сораной Кырстей вышли в четвертьфинал парного разряда грунтового турнира в Мадриде, обыграв норвежско-японский дуэт Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми со счётом 7:5, 7:5.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Эри Ходзуми
Япония
Эри Ходзуми
У. Эйкери Э. Ходзуми

Девушки провели на корте 1 час 35 минут. За это время российско-румынская пара сделала три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 14. Эйкери/Ходзуми за время матча допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

В 1/4 финала турнира в Мадриде Калинская и Кырстя сыграют против чешско-датской пары Линда Носкова/Клара Таусон, которые были сильнее российско-казахстанского дуэта Ирина Хромачёва/Анна Данилина — 3:6, 6:4, 10:7.

Материалы по теме
Мирра Андреева обыграла украинку Стародубцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android