Калинская и Кырстя прошли в четвертьфинал парного разряда турнира в Мадриде

Россиянка Анна Калинская в паре с румынской теннисисткой Сораной Кырстей вышли в четвертьфинал парного разряда грунтового турнира в Мадриде, обыграв норвежско-японский дуэт Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми со счётом 7:5, 7:5.

Девушки провели на корте 1 час 35 минут. За это время российско-румынская пара сделала три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 14. Эйкери/Ходзуми за время матча допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

В 1/4 финала турнира в Мадриде Калинская и Кырстя сыграют против чешско-датской пары Линда Носкова/Клара Таусон, которые были сильнее российско-казахстанского дуэта Ирина Хромачёва/Анна Данилина — 3:6, 6:4, 10:7.