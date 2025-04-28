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«Это был не мой выбор». Андреева — об игре в теннис в детстве

«Это был не мой выбор». Андреева — об игре в теннис в детстве
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Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, почему родители отдали её в детстве в теннис.

«Я начала заниматься теннисом, когда мне было шесть лет, из-за мамы, которая смотрела теннис. Сначала она и наш отец думали, какой вид спорта стоит выбрать – волейбол или теннис, потому что они хотели, чтобы мы занимались каким-то спортом. Мама рассказала мне, что, когда она была беременна Эрикой (сестра Андреевой. – Прим. «Чемпионата»), она вставала ночью, чтобы смотреть теннисные и волейбольные матчи.
Так что они размышляли, отдать ли Эрику в волейбол или в теннис, и, в конце концов, я не знаю, как они выбрали теннис. А потом у меня особо не было выбора, потому что, думаю, с двух лет я проводила много времени на теннисном корте, подбирая мячики и пытаясь играть. Я пыталась играть с четырёх лет, но была такой маленькой, что не могла держать ракетку в руках и постоянно падала на пол. Так что я начала серьёзно тренироваться и играть, когда мне было шесть. И да, после этого это уже не был мой выбор, меня как бы заставили, и вот так я оказалась в теннисе», – сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA-1000 в испанском Мадриде, обыграв в матче четвёртого круга украинку Юлию Стародубцеву (99-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

В 1/4 финала турнира в Мадриде Андреева сразится с американкой Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич – 6:4, 6:2.

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