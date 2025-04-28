Арнальди прошёл в четвёртый круг турнира в Мадриде, обыграв Джумхура

44-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди пробился в четвёртый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в испанском Мадриде. В матче третьего круга он был сильнее 63-й ракетки мира представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, обыграв его со счётом 6:3, 6:4.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Арнальди сыграет против победителя встречи между 17-й ракеткой мира американцев Фрэнсисом Тиафо и 39-м номером рейтинга французом Александром Мюллером.

Теннисный турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим победителем турнира является российский теннисист Андрей Рублёв.