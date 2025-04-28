Янчук рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может обыграть Гауфф в 1/4 финала в Мадриде

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук оценил шансы россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) с американкой Кори Гауфф.

«Вполне нормально, что Мирра прошла Стародубцеву. Андреева конкурентоспособна и поверила в себя, поэтому претендует на самые высокие места. С другой стороны, Мирре придётся нелегко — ей нужно опасаться не столько звёздных теннисисток, сколько рядовых игроков, которые хорошо выступают и всегда могут оказать достойное сопротивление.

В матче с Гауфф психологическое преимущество на стороне Андреевой — ей нечего терять. Она должна спокойно играть, а американка будет внутренне трепетать, испытывая психологическое давление», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.