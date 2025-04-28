Мирра Андреева установила своё последнее достижение среди тинейджеров за день до 18-летия

Седьмая ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать 10 побед на одном турнире категории WTA-1000. Это достижение покорилось ей после выхода в четвертьфинал на соревнованиях в Мадриде (Испания).

Напомним, в четвёртом круге Андреева обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:1, 6:4). Отметим, что за три года Мирра дважды вышла в четвертьфинал Мадрида и один раз — в четвёртый круг.

Таким образом, это достижение стало последним для Андреевой среди тинейджеров. Во вторник, 29 апреля, Мирре Андреевой исполняется 18 лет, она достигнет совершеннолетнего возраста.