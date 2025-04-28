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Мирра Андреева установила своё последнее достижение среди тинейджеров за день до 18-летия

Мирра Андреева установила своё последнее достижение среди тинейджеров за день до 18-летия
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Седьмая ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать 10 побед на одном турнире категории WTA-1000. Это достижение покорилось ей после выхода в четвертьфинал на соревнованиях в Мадриде (Испания).

Напомним, в четвёртом круге Андреева обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:1, 6:4). Отметим, что за три года Мирра дважды вышла в четвертьфинал Мадрида и один раз — в четвёртый круг.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Таким образом, это достижение стало последним для Андреевой среди тинейджеров. Во вторник, 29 апреля, Мирре Андреевой исполняется 18 лет, она достигнет совершеннолетнего возраста.

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