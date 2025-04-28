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Андрей Ольховский: Мирра Андреева уже на таком уровне, что может играть на классе

Андрей Ольховский: Мирра Андреева уже на таком уровне, что может играть на классе
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил победу россиянки Мирры Андреевой в матче с украинкой Юлией Стародубцевой в четвёртом круге на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:1, 6:4.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

«Ожидаемый результат. Сюрприз, что Стародубцева так далеко прошла и обыграла Самсонову. Мирра сейчас играет очень солидно. Она уже на таком уровне, что может играть на классе. Это теннис уровня топ-10 WTA тура. Думаю, у большинства не было сомнений в победе Андреевой над Стародубцевой ещё до матча. Мирра сыграла уверенно. Молодец», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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