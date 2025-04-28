Андрей Ольховский: Мирра Андреева уже на таком уровне, что может играть на классе

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил победу россиянки Мирры Андреевой в матче с украинкой Юлией Стародубцевой в четвёртом круге на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:1, 6:4.

«Ожидаемый результат. Сюрприз, что Стародубцева так далеко прошла и обыграла Самсонову. Мирра сейчас играет очень солидно. Она уже на таком уровне, что может играть на классе. Это теннис уровня топ-10 WTA тура. Думаю, у большинства не было сомнений в победе Андреевой над Стародубцевой ещё до матча. Мирра сыграла уверенно. Молодец», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.