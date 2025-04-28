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«Иногда мы можем поссориться». Мирра Андреева — о взаимоотношениях с сестрой

«Иногда мы можем поссориться». Мирра Андреева — о взаимоотношениях с сестрой
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Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала о том, насколько тесные у неё взаимоотношения со старшей сестрой Эрикой.

«Когда мы играем на одном турнире, мы живём в одной комнате — это здорово для нас и для наших родителей, ведь мы проводим время вместе. У меня нет с этим никаких проблем. Но иногда мы можем поссориться, потому что она больше перфекционистка: ей нужно, чтобы всё было в порядке, чтобы всё было чисто. А я… ну, тоже в каком-то смысле перфекционистка, но больше в плане упаковки вещей.

Так что иногда мы можем из-за этого поругаться: она может на меня накричать, а потом приходит мама и говорит: «Девочки, ну хватит уже». Я сама по себе более спокойная — могу просто раскидать вещи, и для меня будет нормально так жить», — сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA-1000 в испанском Мадриде, обыграв в матче четвёртого круга украинку Юлию Стародубцеву (99-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

В 1/4 финала турнира в Мадриде Андреева сыграет против американки Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич — 6:4, 6:2. Встреча запланирована на 29 апреля.

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