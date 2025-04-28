Андрей Ольховский: с Гауфф у Андреевой будет нелёгкий матч, это очень опасный соперник

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил перспективы россиянки Мирры Андреевой в предстоящем матче с американкой Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга) на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«С Гауфф у Мирры будет очень нелёгкий матч. Коко в последнее время не блещет результатами, нет громких побед. Но она всегда опасный соперник. По потенциалу Гауфф должна быть в тройке тура как минимум. Здесь не знаешь чего ожидать. Она умеет подавать на высоте, может размашисто играть. Это очень опасный соперник в Мадриде», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.