Андрей Ольховский: с Гауфф у Андреевой будет нелёгкий матч, это очень опасный соперник
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил перспективы россиянки Мирры Андреевой в предстоящем матче с американкой Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга) на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Кори Гауфф
К. Гауфф
«С Гауфф у Мирры будет очень нелёгкий матч. Коко в последнее время не блещет результатами, нет громких побед. Но она всегда опасный соперник. По потенциалу Гауфф должна быть в тройке тура как минимум. Здесь не знаешь чего ожидать. Она умеет подавать на высоте, может размашисто играть. Это очень опасный соперник в Мадриде», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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