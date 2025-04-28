Андреева: всегда стараюсь путешествовать либо с папой, либо с мамой

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, почему предпочитает путешествовать по турнирам вместе с членами своей семьи и как это ей помогает.
— Мама путешествует с тобой на всех турнирах?
— Да, почти всегда. Я пытаюсь брать её всегда, но она порой говорит: «Ты можешь полететь одна». Я отвечаю: «Ну нет» (улыбается).
Всегда стараюсь путешествовать либо с папой, либо с мамой, потому что, когда прихожу домой с тренировки или с матча, просто приятно провести время с семьёй, поговорить о чём-то.
Но бывают моменты, когда хочется провести время в одиночестве, а мама пытается со мной поговорить, а я устала. Порой заставляю себя говорить. Просто знаю, что приятно, когда мама рядом, и лучше, когда она путешествует со мной и я не нахожусь одна, — сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.
Андреева вышла в четвертьфинал проходящего в испанском Мадриде турнира WTA-1000. За право выйти в 1/2 финала она поспорит с американкой Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич — 6:4, 6:2. Встреча запланирована на 29 апреля.
|1
|2
|3
|
|
- 28 апреля 2025
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:13
-
14:55
-
14:52
-
14:48
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:18
-
14:13
-
13:50
-
13:42
-
13:31
-
13:12
-
13:11
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:42
-
12:26
-
12:09
-
11:53
-
11:35
-
11:11
-
11:00
-
10:46
-
10:24
-
10:05
-
09:44
-
09:33
-
09:32
-
09:20
-
08:39