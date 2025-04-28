Андреева: всегда стараюсь путешествовать либо с папой, либо с мамой

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, почему предпочитает путешествовать по турнирам вместе с членами своей семьи и как это ей помогает.

— Мама путешествует с тобой на всех турнирах?

— Да, почти всегда. Я пытаюсь брать её всегда, но она порой говорит: «Ты можешь полететь одна». Я отвечаю: «Ну нет» (улыбается).

Всегда стараюсь путешествовать либо с папой, либо с мамой, потому что, когда прихожу домой с тренировки или с матча, просто приятно провести время с семьёй, поговорить о чём-то.

Но бывают моменты, когда хочется провести время в одиночестве, а мама пытается со мной поговорить, а я устала. Порой заставляю себя говорить. Просто знаю, что приятно, когда мама рядом, и лучше, когда она путешествует со мной и я не нахожусь одна, — сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Андреева вышла в четвертьфинал проходящего в испанском Мадриде турнира WTA-1000. За право выйти в 1/2 финала она поспорит с американкой Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич — 6:4, 6:2. Встреча запланирована на 29 апреля.