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Андреева: всегда стараюсь путешествовать либо с папой, либо с мамой

Андреева: всегда стараюсь путешествовать либо с папой, либо с мамой
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Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, почему предпочитает путешествовать по турнирам вместе с членами своей семьи и как это ей помогает.

— Мама путешествует с тобой на всех турнирах?
— Да, почти всегда. Я пытаюсь брать её всегда, но она порой говорит: «Ты можешь полететь одна». Я отвечаю: «Ну нет» (улыбается).

Всегда стараюсь путешествовать либо с папой, либо с мамой, потому что, когда прихожу домой с тренировки или с матча, просто приятно провести время с семьёй, поговорить о чём-то.

Но бывают моменты, когда хочется провести время в одиночестве, а мама пытается со мной поговорить, а я устала. Порой заставляю себя говорить. Просто знаю, что приятно, когда мама рядом, и лучше, когда она путешествует со мной и я не нахожусь одна, — сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Андреева вышла в четвертьфинал проходящего в испанском Мадриде турнира WTA-1000. За право выйти в 1/2 финала она поспорит с американкой Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич — 6:4, 6:2. Встреча запланирована на 29 апреля.

Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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