«Иногда больше, чем хотелось бы». Мирра Андреева — о степени вовлечённости мамы в теннис

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева поделилась тем, насколько вовлечена в теннис её мама.

— Твоя мама как-то вовлечена в твой теннис?

— Вовлечена!

— Больше, чем тебе бы хотелось?

— Иногда да, больше, чем хотелось бы, потому что она сама раньше играла. Поэтому иногда, например, во время матча, если я ошибаюсь на каком-то лёгком мяче, я смотрю на Кончиту в своём боксе, потом на неё, потому что она сидит рядом с Кончитой, и вижу, как она показывает мне движение — форхенд или бэкхенд. И я такая: «А, да, понятно».

Иногда это может быть тяжело, но я понимаю, что она хочет мне помочь и желает мне лучшего. Однако порой сложно это игнорировать, и я думаю: «Можно, ты не будешь ничего говорить?» Иногда я тоже могу выплеснуть эмоции, но стараюсь держать их внутри, – сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал проходящего в испанском Мадриде турнире WTA-1000. За право выйти в 1/2 финала она поспорит с американкой Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич — 6:4, 6:2. Встреча запланирована на 29 апреля.