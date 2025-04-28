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«Иногда больше, чем хотелось бы». Мирра Андреева — о степени вовлечённости мамы в теннис

«Иногда больше, чем хотелось бы». Мирра Андреева — о степени вовлечённости мамы в теннис
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Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева поделилась тем, насколько вовлечена в теннис её мама.

— Твоя мама как-то вовлечена в твой теннис?
— Вовлечена!

— Больше, чем тебе бы хотелось?
 — Иногда да, больше, чем хотелось бы, потому что она сама раньше играла. Поэтому иногда, например, во время матча, если я ошибаюсь на каком-то лёгком мяче, я смотрю на Кончиту в своём боксе, потом на неё, потому что она сидит рядом с Кончитой, и вижу, как она показывает мне движение — форхенд или бэкхенд. И я такая: «А, да, понятно».

Иногда это может быть тяжело, но я понимаю, что она хочет мне помочь и желает мне лучшего. Однако порой сложно это игнорировать, и я думаю: «Можно, ты не будешь ничего говорить?» Иногда я тоже могу выплеснуть эмоции, но стараюсь держать их внутри, – сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал проходящего в испанском Мадриде турнире WTA-1000. За право выйти в 1/2 финала она поспорит с американкой Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич — 6:4, 6:2. Встреча запланирована на 29 апреля.

Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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