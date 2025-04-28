«Иногда больше, чем хотелось бы». Мирра Андреева — о степени вовлечённости мамы в теннис

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева поделилась тем, насколько вовлечена в теннис её мама.
— Твоя мама как-то вовлечена в твой теннис?
— Вовлечена!
— Больше, чем тебе бы хотелось?
— Иногда да, больше, чем хотелось бы, потому что она сама раньше играла. Поэтому иногда, например, во время матча, если я ошибаюсь на каком-то лёгком мяче, я смотрю на Кончиту в своём боксе, потом на неё, потому что она сидит рядом с Кончитой, и вижу, как она показывает мне движение — форхенд или бэкхенд. И я такая: «А, да, понятно».
Иногда это может быть тяжело, но я понимаю, что она хочет мне помочь и желает мне лучшего. Однако порой сложно это игнорировать, и я думаю: «Можно, ты не будешь ничего говорить?» Иногда я тоже могу выплеснуть эмоции, но стараюсь держать их внутри, – сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал проходящего в испанском Мадриде турнире WTA-1000. За право выйти в 1/2 финала она поспорит с американкой Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич — 6:4, 6:2. Встреча запланирована на 29 апреля.
|1
|2
|3
|
|
- 28 апреля 2025
-
16:42
-
16:33
-
16:16
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:13
-
14:55
-
14:52
-
14:48
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:18
-
14:13
-
13:50
-
13:42
-
13:31
-
13:12
-
13:11
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:42
-
12:26
-
12:09
-
11:53
-
11:35
-
11:11
-
11:00
-
10:46
-
10:24