Матчи в Мадриде продолжатся не ранее 16:30 мск из-за отсутствия электричества в стране

Матчи на турнире в Мадриде (Испания) возобновятся не ранее 16:30 мск. Причиной остановки поединков стало отключение электричества в регионах сразу нескольких стран — Испании, Португалии, Франции и Бельгии.

Игровой день был остановлен примерно в 13:45 мск. В одиночном разряде до отключения электричества не завершился один матч — между болгарином Григором Димитровым и британцем Джейкобом Фирнли (счёт 6:4, 5:4 в пользу Димитрова). После них на корт должны выйти россиянка Диана Шнайдер и полька Ига Швёнтек.

Из-за отключения электричества не работает электронная система определения аутов, а также система ведения счёта. Причина массового отсутствия электроэнергии до сих пор неизвестна.