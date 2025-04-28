На турнире в Мадриде Рууд и Корда сыграли друг с другом спустя 26 лет после матча их отцов

Норвежский теннисист Каспер Рууд и американец Себастьян Корда сыграли между собой в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Победу одержал Рууд с уверенным счётом 6:3, 6:3.

В 1999 году, их отцы, Кристиан Рууд и Пётр Корда, встречались в первом круге на «Мастерсе» в Майами (США). Примечательно, что 26 лет назад выиграл также Рууд со счётом 6:2, 7:6.

«На самом деле, я думал, что отец проиграл Петру, поэтому стремился отомстить за семью. Но эта статистика даже лучше для нас, буду стараться её сохранять. Это забавно», — сказал Каспер Рууд в интервью на корте после матча.