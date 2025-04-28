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Гауфф не успела дать послематчевое интервью из-за отключения электричества

Гауфф не успела дать послематчевое интервью из-за отключения электричества
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Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф не успела дать полноценное послематчевое интервью на турнире WTA-1000 в Мадриде из-за отключения электричества на корте.

Гауфф закончила свою игру четвёртого круга со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2) и отвечала на вопросы ведущей на корте, когда во всей Испании пропало электричество.

Фото: Скриншот трансляции

В четвертьфинале турнира в Мадриде Гауфф сыграет против седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой. Встреча запланирована на 29 апреля.

Мадрид (ж). 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Напомним, матчи теннисного турнира в Мадриде были прерваны из-за отключения электроэнергии. Массовые отключения электричества охватили несколько стран Европы, оставив без света крупные города, такие как Мадрид, Лиссабон, Брюссель и Барселона.

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