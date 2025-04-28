«Почувствовала, будто знаю Кончиту уже очень давно». Андреева — о работе с Мартинес

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, насколько ей комфортно работать с Кончитой Мартинес.

— С первого дня нашего стартового турнира у меня было чувство, будто знаю Кончиту уже очень давно. Было суперкомфортно тренироваться. Да, первый матч получился слегка неловким, но уже со второго или третьего было так, будто мы долго работаем вместе. Это было супер, надеюсь, что она чувствует то же самое.

— Со стороны это выглядит как особая связь?

— Да, многие нам так говорят. Внутри нашей команды очень тепло и уютно. Для меня это очень приятно – видеть такую атмосферу. Да, бывают напряжённые моменты, но, думаю, мы хороший пример для других. У Кончиты большой опыт, однако я ещё так молода, думаю, работать каждый день не так легко, как со взрослым теннисистом, – сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Андреева вышла в четвертьфинал проходящего в испанском Мадриде турнире WTA-1000. За право выступить в 1/2 финала она поспорит с американкой Кори Гауфф, которая была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич – 6:4, 6:2. Встреча запланирована на 29 апреля.