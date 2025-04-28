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Андреева рассказала, как её вдохновил рэпер Снуп Догг

Андреева рассказала, как её вдохновил рэпер Снуп Догг
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Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, как её вдохновило выступление американского рэпера Снуп Догга.

«Несколько лет назад увидела выступление Снуп Догга, на котором он благодарит себя. Он сказал тогда: «Последнее, но не менее важное: хочу поблагодарить меня». Тут начала играть эта музыка. Думала, когда выиграю турнир, было бы приятно так сказать. После выигрыша в Дубае посчитала, что сейчас то самое время. Я немного изменила слова, чтобы не казалось, что я скопировала полностью.
Решила, почему бы и нет, и это всем понравилось, все начали смеяться. Я не говорила это серьёзно, а потом подумала: «А почему бы не поблагодарить себя?». Я ведь работаю каждый день, тренируюсь, устаю, провожу полдня на теннисном корте. Приятно, когда я себя благодарю. Хорошая работа, Мирра, мы справились» – сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Напомним, после победы на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Андреева произнесла речь, в которой поблагодарила себя за выступление на турнире.

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