Андреева рассказала, как её вдохновил рэпер Снуп Догг

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, как её вдохновило выступление американского рэпера Снуп Догга.

«Несколько лет назад увидела выступление Снуп Догга, на котором он благодарит себя. Он сказал тогда: «Последнее, но не менее важное: хочу поблагодарить меня». Тут начала играть эта музыка. Думала, когда выиграю турнир, было бы приятно так сказать. После выигрыша в Дубае посчитала, что сейчас то самое время. Я немного изменила слова, чтобы не казалось, что я скопировала полностью.

Решила, почему бы и нет, и это всем понравилось, все начали смеяться. Я не говорила это серьёзно, а потом подумала: «А почему бы не поблагодарить себя?». Я ведь работаю каждый день, тренируюсь, устаю, провожу полдня на теннисном корте. Приятно, когда я себя благодарю. Хорошая работа, Мирра, мы справились» – сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.

Напомним, после победы на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Андреева произнесла речь, в которой поблагодарила себя за выступление на турнире.